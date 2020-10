Rocco Siffredi malade : l'acteur testé positif au Covid-19 après "un tournage"

La maladie fracture notre planète, se fichant parfaitement du fait que l'on soit, ou non, un demi-Dieu de l'industrie pornographique. La star italienne Rocco Siffredi, malgré ses impressionnants atouts physiques, a dû se faire tout petit face à la pandémie de coronavirus. Comme nous l'apprend l'AFP le mercredi 28 octobre 2020, le comédien de 56 ans a été testé positif au Covid-19. Il a été "contaminé lors d'un tournage à Rome" à la mi-octobre, comme il l'a précisé.

On a eu des symptômes grippaux dès le lendemain de notre retour

Il n'est pas le seul à avoir pâti de cette aventure cinématographique. Sa femme Rosa Caracciolo, ancienne Miss Hongrie, ses deux fils Lorenzo - né en 1996 - et Leonardo - né en 1999 - et les employés de Rocco Siffredi font également partie de la liste des victimes. "On a eu des symptômes grippaux dès le lendemain de notre retour à Budapest avec ma femme et on a fait deux tests disponibles en pharmacie, qui se sont révélés négatifs, a-t-il expliqué au téléphone à l'AFP. Mais comme l'état de ma femme ne s'améliorait pas, on a fait un test moléculaire [un test PCR, NDLR] et on nous a rappelés dès le soir même pour nous dire que nous étions tous les deux positifs."

Rocco Siffredi, une série XXL

Rocco Siffredi réside en Hongrie. Il s'était rendu à Rome pour tourner une série en projet consacrée à sa vie. Une aubaine pour l'acteur qui n'avait plus tellement côtoyé les caméras depuis le film documentaire éponyme que lui avait accordé Thierry Demaizière en 2016. Et si la situation peut paraître dramatique, côté santé, notre grand malade préfère en rire. Sur son compte Instagram, il a partagé l'un de ses portraits, lunettes de soleil vissées au visage, sur lequel est inscrit, en rapport à ses attributs incroyables : "Quand tout le monde est testé positif au Covid-19 mais que vous avez le Covid-24." Sacré Rocco...