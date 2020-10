Roland-Garros : Miss France Clémence Botino, masquée mais ravissante devant Nadal

Pour les défilés de Fashion Week ou les matchs de Roland-Garros, les célébrités bravent le Covid-19 ! Elles étaient encore nombreuses en tribunes pour les rencontres du mercredi 30 septembre 2020. La Miss France Clémence Botino a assisté à la victoire écrasante du tenant du titre Rafael Nadal.

Mercredi après-midi, Nadal affrontait l'Américain Mackenzie McDonald pour le deuxième tour de Roland-Garros. L'Espagnol s'est imposé en trois sets, 6-1, 6-0, 6-3. Clémence Botino a assisté à cette nouvelle démonstration de force du n° 2 mondial au classement ATP.

Miss France 2020 était invitée par ALL (Accor Live Limitless), le programme de fidélité lifestyle du groupe Accor. Son écharpe autour du cou, Clémence a pris soin de conserver son masque sur le visage tout au long de la rencontre de Rafa. Ainsi, elle a échappé aux rappels à l'ordre du staff de Roland-Garros. La veille, Capucine Anav s'était fait griller sans le sien et a reçu des remontrances à six reprises.