Romain (Mariés au premier regard 2020) : Pourquoi on ne verra pas sa fille

Grosse nouveauté dans Mariés au premier regard 2020, dont le lancement avait lieu ce 6 janvier 2020. Cette saison, le casting était ouvert aux parents célibataires. Romain (31 ans) a donc tenté sa chance dans l'espoir de trouver la femme de sa vie et une belle-mère pour sa fille de 7 ans. Mais ne vous attendez pas à voir le visage de sa merveille dans l'émission.

Interrogé par Purepeople, ce gérant de poissonnerie a expliqué qu'il était indispensable pour lui que sa fille apparaisse dans son portrait, car elle fait partie de sa vie. Mais il a demandé à la production à ce que son identité soit dissimulée : "On ne la verra pas, on ne connaîtra pas son prénom et on la floutera quand elle sera de face. C'est un souhait de la maman, je le respecte beaucoup, mais je voulais qu'on sache que j'étais papa. Si tout se passe bien avec celle que l'on m'a présenté, elle saura ce qu'il s'est passé et regardera la saison avec nous. Si ça ne l'a pas fait, je laisserai ma fille en dehors de ça." Sa fille n'était en effet pas présente au mariage et n'était donc pas clairement au courant de ce que son papa a vécu. Il faudra patienter pour savoir si la situation a changé depuis.

L'ex-compagne de Romain était en revanche au courant qu'il participait à Mariés au premier regard. Et elle ne l'a pas très bien pris : "Ça a été un peu compliqué pour elle. Je n'ai jamais voulu me marier en onze ans de vie commune, donc le fait que je me marie avec une inconnue l'a choquée. Mais elle n'a aucun jugement à avoir sur moi." La maman de sa fille et lui ont vécu une relation de quatorze ans. Mais elle s'est notamment terminée car la jeune femme est partie avec un autre. "Je n'y aurais jamais pensé. Ça a été dur à accepter. Aujourd'hui on est complices pour le bien-être de notre fille. On n'a pas l'impression qu'elle soit perturbée par notre séparation, donc c'est une grande victoire pour nous", nous a confié Romain.

