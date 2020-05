Romee Strijd : L'ange Victoria's Secret, qui se croyait stérile, est enceinte !

Atteinte de PCOS (le syndrome des ovaires polykystiques), Romee Strijd avait été effondrée, en apprenant ce diagnostic, à l'idée qu'elle ne pourrait peut-être jamais avoir d'enfants. Pourtant, le mannequin de Victoria's Secret a annoncé une excellente nouvelle le 29 mai 2020 : elle est enceinte ! En légende d'une photographie où on l'aperçoit avec son petit ami Laurens van Leeuwen, Romee écrit : "Nous allons avoir un bébé !"

Expliquant à ses fans qu'elle n'a pas eu ses règles pendant sept ans, Romee révèle avoir vécu un véritable cauchemar lors du diagnostic de sa maladie en 2018 : "J'ai été dévastée parce qu'être maman et fonder une famille avec Laurens est mon plus grand rêve. J'avais tellement peur de ne jamais pouvoir le faire parce qu'on m'a dit qu'il était plus difficile d'avoir des bébés de manière naturelle."

Après avoir fait des recherches sur le PCOS, Romee a pris conscience que sa maladie avait été provoquée parce que son corps était soumis à un "stress constant". Elle écrit : "Je ne me suis jamais sentie mentalement super stressée, donc c'était difficile de comprendre cela, mais ma vie consistait à voyager tout le temps (pas de biorythme), à ​​m'entraîner tous les jours , à manger super léger (et à restreindre les aliments)", confie-t-elle.

Dans l'espoir de guérir, le top model avait alors décidé de s'accorder du temps pour elle et de prendre davantage soin de son corps. Après avoir lu des ouvrages sur la guérison naturelle du PCOS, Romee explique avoir commencé une routine plus saine pour son corps comme "faire beaucoup moins d'entraînement à haute intensité, ne pas restreindre les aliments, être bon envers soi-même et prendre des pauses si nécessaire". Elle a également testé l'acupuncture et s'est accordé beaucoup plus de temps avec sa famille, qu'elle ne voyait auparavant que rarement en raison de son emploi du temps surchargé.

Finalement, le miracle est arrivé et Romee a eu à nouveau ses règles en novembre 2019. Quelques mois plus tard, elle attendait son premier enfant. Pour conclure, elle termine son post avec un beau message d'espoir aux femmes ayant le même syndrome : "Aux femmes qui essaient de concevoir, croyez en vous-même et soyez gentilles avec vous-même et avec votre corps et ne vous laissez pas submerger par vos peurs." Avec Laurens (29 ans), avec qui elle est en couple depuis 2010, elle s'apprête donc à réaliser son rêve de fonder une famille.