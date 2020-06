Ron Jeremy : L'acteur X inculpé pour trois viol, il encourt 90 ans de prison

L'acteur porno Ron Jeremy Hyatt a été inculpé pour avoir violé trois femmes et des faits d'agression sexuelle sur une autre femme. Ces agressions, distinctes et présumées, auraient eu lieu entre 2014 et 2019. Parmi les chefs d'accusation, on décompte trois faits de viol par "pénétration forcée par un objet" et un chef pour "sexe oral" et "blessures", a annoncé mardi le procureur Jackie Lacey.

En mai 2014, Ron Jeremy Hyatt (67 ans) aurait violé une jeune femme de 25 ans dans son appartement de West Hollywood. En 2017, l'acteur de films pour adultes aurait agressé sexuellement deux femmes, âgées de 33 ans et 46 ans, à plusieurs occasions dans un bar de West Hollywood. Dans ce même bar, il aurait encore une fois violé une femme de 30 ans, en juillet 2019.

Pour ces faits, Ron Jeremy Hyatt, qui a été placé en détention provisoire, encourt une peine de prison de 90 ans. Faute d'éléments suffisants, Jackie Lacey a renoncé à poursuivre Ron Jeremy pour un autre cas remontant à 2016.

Après une première audience de l'acteur sexagénaire, le procureur a demandé à ce que sa caution soit fixée à 6,6 millions de dollars.

Ce n'est effectivement pas la première fois que Ron Jeremy est accusé d'agression sexuelle. Une étudiante de 24 ans originaire de Washington avait porté plainte contre lui, en 2017. Au mois de novembre de cette même année, il l'aurait agressée sexuellement lors d'un salon du X à Tacoma (Washington, États-Unis). Faute de preuves, les autorités n'avaient pas retenu de charges criminelles contre l'acteur.