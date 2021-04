Ronen Rubinstein : Le beau gosse de 9-1-1: Lone Star fait son coming out

La scène en question a été très bien reçue par les fans de la série et son personnage a permis à l'acteur israélo-américain de mieux comprendre son attirance pour les hommes comme pour les femmes. Un sentiment qu'il a essayé de garder pour lui pendant longtemps. "D'où je viens, les gens comme moi qui s'identifient comme bisexuel ou gay ne sont pas bien accueillis", déclare-t-il dans son interview.

En couple avec l'actrice canadienne Jessica Parker Kennedy, l'acteur a eu la chance de pouvoir compter sur son soutien pour enfin s'accepter. C'est d'ailleurs l'une des premières personnes à lui avoir dit de pleinement accepter ses sentiments. "Elle m'a encouragé à en parler, à ne pas vivre dans le mensonge. Elle m'a dit "Je t'aime pour qui tu es et les gens t'aimeront aussi pour qui tu es"", a-t-il ajouté.

Une situation qui l'a longtemps fait renoncer à dévoiler ses sentiments à son entourage. "J'avais une vraie peur d'accepter qui j'étais. Je m'en suis rendu compte au lycée. J'étais conscient de mes sentiments et de la façon dont je regardais les hommes, mais je ne pouvais en parler à personne", assure l'acteur.

L'acteur remercie les fans de la série et leurs réactions très positives quant à son personnage et la relation qu'il développe avec un autre homme. "C'est une des raisons principales qui m'ont permis de me sentir en sécurité et à l'aise pour parler de ma sexualité en toute tranquillité", conclut-il.