Roseanne Barr, 66 ans, opérée pour avoir les fesses de Kim Kardashian

Il n'y a pas d'âge pour se sentir belle ! Roseanne Barr, héroïne de la série éponyme de la fin des eighties, a expliqué au Daily Mail qu'elle avait récemment cédé aux sirènes du bistouri pour retoucher... son arrière-train ! "J'ai un truc avec les fesses, parce que je n'en ai jamais eu de ma vie, a-t-elle raconté. J'ai toujours eu comme une sorte de raie au milieu du dos. Ça a été un manque." Si elle a eu l'idée de cette opération, c'est qu'elle lui a été suggérée par une émission qu'elle adore : celle qui met en scène, depuis l'année 2007, l'incroyable famille Kardashian. "Quand je les vois, elles et toutes ces jeunes filles, je me dis 'Je devrais peut-être avoir des fesses comme elles.'"

Actrice, humoriste, scénariste, réalisatrice... Roseanne Barr est aussi une grande consommatrice de télé-réalité. La famille Kardashian, elle la connaît sur le bout des doigts : elle en adore chaque membre et chaque enfant. Si Kim, Khloé ou Kylie ont toujours assuré que leur célèbre postérieur était un petit miracle de la génétique, Roseanne, elle, est passée sur le billard pour tenter d'en imiter la forme. "J'ai subi une opération où on aspire la graisse du ventre et où on la réinjecte dans les fesses, a-t-elle détaillé. Je voulais juste savoir ce que ça faisait d'avoir des formes à ce niveau-là. Maintenant, je veux une taille. Je n'en ai toujours pas. J'ai encore quelques rendez-vous, quelques consultations pour voir ce qu'ils pourraient y faire." On ne peut pour autant pas parler d'une première. La comédienne s'était déjà fait poser un anneau gastrique, refaire le nez, réduire les seins et subi un lifting facial.

