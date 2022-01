Roseanne Barr : Enlevée, humiliée à cause de son poids, sa fille raconte son adolescence traumatisante

Les mémoires de stars regorgent de révélations croustillantes ! Celle de Jenny Pentland, fille de l'actrice Roseanne Barr, n'échappe pas à la règle. Elle y raconte un traumatisme vécu durant son adolescence : alors en surpoids, sa mère l'a internée de force...

"this will be funny later" ("J'en rigolerai plus tard") est le titre du livre de Jenny Pentland. La fille cadette de Roseanne Barr (née du premier mariage de l'actrice à Bill Pentland) y raconte son enfance et adolescence au sein d'une famille déchirée par le divorce houleux de ses parents. "Sur recommandation des avocats, chacun de nos actes était enregistré et utilisé à l'avantage du parent qui poursuivait l'autre en justice. Si je rentrais chez ma mère en provenance de chez mon père et que j'avais de la saleté sous les ongles, ils l'écrivaient. Si je prenais du poids, les avocats le notaient aussi", écrit notamment Jenny.

Jenny a ensuite vécu un traumatisme, justement en rapport avec son poids, pris à cause du stress du divorce de ses parents. Plusieurs hommes ont débarqué chez eux et ont menotté l'adolescente, alors âgée de 15 ans. Conduite à l'aéroport, Jenny s'est envolée contre son gré pour l'Utah. Elle a été internée dans un camp de survie et a du vivre en pleine forêt pendant deux mois, coupée de sa famille et avec le strict minimum (des raisins, des cacahuètes ou encore des haricots mi-cuits) pour s'alimenter.

Jenny révèle également avoir dépecé un écureuil avec une personne, animal qu'ils ont partagé.