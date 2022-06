Rym Renom et Vincent Queijo inquiets : leur fille victime d'un soudain problème de santé

Toujours très positive et souriante, c'est une Rym Renom plus soucieuse qu'on a découvert sur Instagram ces derniers jours. Et pour cause, la jolie Espagnole se retrouve impuissante face au mal-être de son aînée Maria-Valentina (2 ans). La fillette née de ses amours avec Vincent Queijo est victime d'une éruption cutanée non négligeable. Sa maman a en effet constaté l'apparition de plusieurs boutons rouges sur son ventre. Forcément, elle s'est alors empressée de prendre un rendez-vous chez un dermatologue mais malheureusement, les listes d'attente sont incroyablement longues.

"On nous a dit qu'il y avait huit mois d'attente. Pour un bébé ! Je ne comprends pas (...) J'ai juste envie de savoir ce qu'a ma fille", s'est désolée l'ex-candidate de télé-réalité en story Instagram mercredi 29 juin 2022. Avec son fiancé, elle s'est donc résolue à se rendre aux urgences pour obtenir les réponses à ses questions. Et puis, entre temps, la chance lui a sourit. "On a réussi à avoir un rendez-vous avec un dermatologue à Paris, cet après-midi !", a-t-elle annoncé avec soulagement. Et de préciser avoir bénéficié de l'aide d'un "proche".

Au lendemain de la consultation, ce jeudi, Rym Renom a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour donner des nouvelles de Maria-Valentina. "Hier on est allé au rendez-vous, on a eu beaucoup de chance. Moi, je suis restée à la maison avec Alma (sa deuxième fille née prématurément en janvier 2022, ndlr) et Vincent est parti avec Maria", a-t-elle d'abord expliqué. Rym a ensuite révélé le fond du problème : "C'est un petit virus, ce n'est pas méchant, je pense qu'elle a attrapé ça au Maroc. Il faut juste traiter et c'est un traitement qu'il faut suivre deux à trois semaines." Plus de peur que de mal donc pour le bambin pour qui tout devrait rentrer dans l'ordre très prochainement.

Rassurée, Rym Renom va certainement pouvoir se replonger dans les préparatifs de son mariage avec Vincent. Fiancé depuis l'été 2020, le couple se prépare seulement à se dire "oui" devant tous leurs amis et familles. Un heureux événement qu'ils ne manqueront sans doute pas de documenter sur la Toile.