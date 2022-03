Vincent Queijo bientôt marié à Rym Renom : elle passe une importante étape avant le jour J

Le conte de fées continue pour Vincent Queijo et Rym Renom ! Déjà comblés par les naissances de leurs filles Maria-Valentina (2 ans) et Alma (née en janvier 2022), ils s'apprêtent à célébrer un nouvel heureux événement. Leur mariage !

Sur Instagram jeudi 3 mars, Rym Renom a laissé savoir qu'elle était en plein dans les préparatifs et s'occupait notamment actuellement de trouver la robe de ses rêves. En effet, la belle Espagnole a semble-t-il décidé de faire confiance à la griffe Sima Couture, dont une boutique se trouve à Paris où ils vivent, pour faire d'elle la plus belle des mariées le jour J. Sur les photos qu'elle a postées, Rym Renom rayonne de bonheur et affiche un large sourire tout en découvrant toutes les robes blanches proposées à la vente et qu'elle est prête à essayer. En légende, elle a simplement glissé l'émoji d'un sablier. Ce qui sous-entend que le compte à rebours à assurément commencé.

Les internautes se réjouissent déjà pour ce mariage et se sont empressés de féliciter le couple en commentaires. "Tu vas être la plus mariée du monde", "Hâte de vous voir mariés", "Enfin !!", "Un grand moment à venir", "Bientôt Madame Queijo", ont-ils écrit, impatients.