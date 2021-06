Mariage de Vincent Queijo et Rym : le couple accueilli par la royauté, les détails de la cérémonie

Le 23 juin 2021, Vincent Queijo et Rym ont vécu un moment unique. Actuellement en séjour à Bali, les candidats de Mamans & Célèbres (TFX) se sont mariés lors d'une cérémonie spéciale et n'ont pas manqué de dévoiler les images. Le soir-même, les parents de Maria-Valentina (bientôt 9 mois) ont fait quelques confidences sur le sujet.

Vincent Queijo et Rym avaient encore des étoiles plein les yeux après leur union et on les comprend. Tous deux ont évoqué une "super expérience" qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. "C'était très émouvant. En plus, il y avait nos amis de Bali. Tout a été filmé par l'équipe de Mamans & Célèbres", a expliqué la jeune femme de 29 ans. Et son cher et tendre de préciser qu'il s'agissait d'une "union royale".

Le beau brun de 31 ans et elle ont en effet eu le privilège d'être reçu... "par la royauté". "C'était un mariage de prince. Nous avons été accueillis par la royauté dans leur palais", a déclaré Rym. Et Vincent de poursuivre : "Avec tout l'amour du monde, une humilité pas possible. C'était juste génial. On a rencontré des gens magnifiques." Maria-Valentina a pu assister à ce mariage religieux. Et à en croire ses parents, elle était sage comme une image et était émerveillée. "On a découvert en même temps que vous cette magnifique culture, cette façon de fêter l'union de deux personnes qui s'aiment. On ne vit ça qu'une fois et je vous le souhaite", a conclu la brunette.

Vincent et Rym ont partagé en avant-première quelques images de leur mariage, en story Instagram. Tous deux portaient des tenues traditionnelles et se sont prêtés aux coutumes de Bali. Cette cérémonie était une grosse surprise pour l'ancien candidat de Secret Story (saison 7, en 2013). Sa belle la préparait en cachette et il ne l'a appris que la matin du mariage.

Vincent et Rym se sont rencontrés lors du tournage de la saison 5 de La Villa des coeurs brisés. Très vite, ils ont emménagé ensemble et ont eu leur petite fille. Leur fiançailles ont été annoncées fin août.