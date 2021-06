Vincent Queijo et Rym mariés : photos de leur magnifique cérémonie à Bali

Le 23 juin 2021 restera une date à jamais gravée dans les mémoires de Vincent Queijo et Rym. Cet après-midi, les anciens candidats de La Villa des coeurs brisés (TFX, 2019) se sont unis lors d'une cérémonie spéciale à Bali, où ils séjournent depuis plusieurs jours. Un heureux événement qu'ils ont partagé en story Instagram.

Rym est la reine des surprises. Ces derniers jours, elle organisait leur union balinaise dans le plus grand secret. Ce n'est que ce matin que Vincent Queijo a appris qu'il allait se marier... l'après-midi même. "Rym m'a préparé une surprise. Elle vient de m'annoncer qu'on va s'unir à Bali, avec une cérémonie Balinaise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Cet après-midi je vais enfiler une tenue traditionnelle balinaise, Rym aussi et ensuite on va unir notre amour. On va s'unir à la balinaise. Incroyable, je stresse", a confié le beau brun de 31 ans.

Mais son amour a été plus fort que son stress et, sans surprise, il n'a pas tardé à se préparer pour célébrer la cérémonie. "Quelque chose de très typique de Bali", a précisé Rym. Les internautes ont pu voir la candidate de Mamans et Célèbres en pleine séance de maquillage. lls ont également découvert qu'elle allait porter des couronnes, ainsi qu'une tenue traditionnelle. Vincent Queijo était aussi habillé en conséquence et n'a pas tardé à dévoiler le résultat.

Puis est venu le moment pour les parents de Maria-Valentina (bientôt 9 mois) de se marier lors de la cérémonie de bénédiction dans une sorte de temple, en extérieur. En musique, ils ont fait leur entrée et se sont assis sur deux chaises. Ils ont ensuite joint leurs mains pour la prière, puis ont découvert la danse de bienvenue. Enfin, ils ont été portés chacun leur tour sur un gros siège avant d'être rejoints par leur petite fille. Une union filmée par les caméras de Mamans et Célèbres. Les téléspectateurs de TFX auront donc le plaisir de voir toutes les images de ce moment unique. Nul doute que dès que l'occasion se présentera, ils s'uniront civilement, accompagnés de tous leurs proches.

Pour rappel, Vincent et Rym se sont rencontrés lors du tournage de la saison 5 de Mamans & Célèbres. Très vite, ils ont emménagé ensemble et ont eu leur petite fille. Fin août, ils ont annoncé leurs fiançailles.