Vincent Queijo : Gros plan sur le visage de sa fille, son portrait craché

Voilà déjà un peu plus de deux mois que la vie de Vincent Queijo et Rym Renom a été bouleversée. Le 27 septembre 2020, le couple a accueilli son premier enfant, une petite fille qui s'appelle Maria-Valentina. Depuis, elle n'avait pas encore été présentée véritablement aux followers de ses parents, jusqu'à ce vendredi 4 décembre. En effet, sur Instagram, l'ex candidat de Secret Story (saison 7 en 2013) n'a pas résisté à l'envie de partager une photo de lui et Maria-Valentina sur laquelle le visage de la fillette est incontestablement mis en avant.

"Les meilleurs réveils au monde !", légende-t-il complètement gaga. Et on le comprend ! Maria-Valentina est craquante et elle a la chance de posséder les yeux clairs de son papa. La ressemblance est frappante entre le père et la fille comme le soulignent les internautes. "La même tête", "Vincent tout craché", "Comment elle te ressemble !", "Les yeux de son papa", "Tout son père", peut-on lire en commentaires.

Même les amis de télé-réalité du jeune homme de 30 ans ont glissé de tendres messages, trop contents de découvrir un peu plus Maria-Valentina. "Ma nièce", a notamment écrit Sarah Fraisou. "Mais c'est trop", a surenchéri Mélanie Martial en accompagnant ses mots d'émojis amoureux. Même Kevin Guedj a été forcé de constater qu'elle était tout simplement "magnifique".