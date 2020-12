S-Pion arrêté en plein tournage, la police le soupçonnait de distribuer du cannabis

Contrairement aux apparences, le produit en question n'était pas du cannabis mais du cannabidiol, sans THC, le principe actif du cannabis qui produit l'effet psychotrope. Le CBD est autorisé à la vente. S-Pion se serait associé à une entreprise pour en proposer à ses fans. L'artiste a été remis en liberté et a remercié les policiers : "Tout le monde sait que c'est de la CBD mais bon il y'a des bons et des mauvais policiers partout, merci à L'OPJ qui a tout fait pour me faire sortir alors que le magistrat voulait absolument me déférer aux parquets."

"Ce tournage au sein de l'entreprise Hélio était autorisé, déclare de son côté le maire de Corbeil-Essonnes, Bruno Piriou, au Parisien. Il n'y avait aucune autorisation administrative à donner puisque cela se passait dans des locaux privés et je ne suis pas étranger à la mise en relation entre l'imprimerie et ce rappeur. L'événement se passait très bien. Quand des jeunes issus de quartiers populaires font tout pour que cela se passe bien, c'est une chance pour la société. L'intervention de la police m'attriste un peu."

Heureusement, ladite intervention s'est faite sans violence...