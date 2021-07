Sabrina Perquis, nouvelle opération suite à des "complications" : son bouleversant message

Le 30 juin 2021, les abonnés Instagram de Sabrina Perquis ont pu découvrir une nouvelle publication bouleversante. Un texte où l'ancienne candidate de Secret Story (saison 5, en 2011) s'adresse à son corps qui, comme elle, a mené de nombreux combats ces dernières années.

Il y a treize ans, la belle blonde a subi une greffe des poumons, car elle est atteinte de mucoviscidose. Mais cela ne veut pas dire que son combat est terminé et Sabrina Perquis l'a rappelé mercredi, en légende d'une photo sur laquelle elle pose, la mine un peu triste, avec des coeurs qui vont du bas de sa gorge à sa poitrine. "Accepter" est-il écrit sur le cliché. Et en légende, la maman de Loès (17 ans) a souhaité parler à son corps "beau, fort et courageux" qu'elle a appris à aimer malgré tout ce qu'il a vécu.

"Peut-être que je ne m'excuse pas assez souvent pour tout ce que tu subis depuis tant d'années et ce que tu vas devoir subir prochainement.... Ces jolis petits coeurs seront prochainement remplacés par une cicatrice qui marquera une fois de plus notre parcours, notre combat, notre histoire .... Aujourd'hui c'est difficile pour moi d'accepter .... Oui je suis en colère et je m'autorise à l'être de vivre encore tout ça et la colère n'est pas un signe de faiblesse, j'ai le droit... J'ai aussi le droit de ne plus en pouvoir d'entendre cette phrase 'tu as vécu pire ça va aller.' On n'est pas obligé de tout accepter sans exprimer son ras-le-bol", a écrit Sabrina Perquis.

Elle a ensuite révélé qu'elle allait devoir subir une nouvelle opération à cause de "complications qui peuvent arriver après tant d'années de greffes". Une nouvelle "rude épreuve" qui va de nouveau rendre compliquée la relation qu'elle entretient avec son corps. "Tu vas subir, je vais lutter, on va devoir affronter et gérer ! Je vais moins t'aimer, et il sera dur de te regarder. Cela aura un impact sur ma féminité, un impact sur ma vie privée et en plus tout ça me prive de fêter dignement les 18 ans de mon fils... Non je ne suis pas courageuse, c'est toi qui l'est et nous n'avons pas le choix... On a très peur tous les deux de ce qui nous attend, et on ne mérite pas ça je le sais .... On va se battre, tu le sais et on va toi et moi réapprendre à s'aimer par la suite, je te le promets !", a conclu Sabrina Perquis.