Sam Claflin et Laura Haddock se séparent après six ans de mariage

Comme si ce début de semaine n'était pas assez difficile, voilà qu'une tragédie sentimentale pointe le bout de son nez. Sam Claflin, que l'on a découvert au cinéma dans la saga Pirate des Caraïbes en 2010, vient de se séparer de sa divine épouse, Laura Haddock. Sur Instagram, le jeune Britannique de 33 ans a expliqué qu'il ne souhaitait pas commenter davantage les circonstances de cette étape sentimentalement compliquée. "Avec Laura, nous avons décidé de divorcer, écrit l'acteur le lundi 19 août. Nous irons de l'avant avec rien d'autre que de l'amour, de l'amitié et un profond respect l'un pour l'autre, puisque nous continuerons ensemble à élever notre famille."

Sam Claflin et Laura Haddock sont effectivement parents de deux enfants : Pip, leur fils de 3 ans, et Margot, seulement 19 mois. S'il signe sa douloureuse missive d'un "nous deux", c'est désormais l'un sans l'autre que le couple avancera. Et leur love story avait pourtant de quoi en faire rêver plus d'un ! Mariés en secret en 2013, les amoureux s'étaient croisés lors des auditions du film My Week with Marilyn – qui met en scène Michelle Williams... mais ni l'un ni l'autre des époux Claflin.

Sam Claflin et Laura Haddock : un véritable conte de fée

"C'est l'histoire la plus dingue, racontait-il à Yahoo. Je suis entré dans la pièce, je l'ai vue et j'ai su. Je peux vous le jurer sur ma vie. C'était ma quatrième audition pour le film. J'avais passé les trois premières avec une autre, j'ai donné la réplique à Laura, puis je suis parti... je m'en fichais complètement d'obtenir ce rôle. J'ai appelé mon agent, je lui ai dit 'Je suis amoureux'. Il m'a demandé comment s'était passée l'audition. 'Non non, tu ne comprends pas. J'ai rencontré la femme que je vais épouser.'"

Sam Claflin de retour au cinéma

S'il a du mal à passer à autre chose, Sam Claflin pourra au moins se noyer dans le travail. Le beau gosse d'Hunger Games sera très prochainement à l'affiche du remake 2019 du film Charlie's Angel. Aux côté de Kristen Stewart, Naomi Scott – Aladdin, Power Rangers – et Ella Balinska, le jeune célibataire occupera le rôle d'Alexander Brock. Un sacré défi quand on sait qu'en 2000, l'un des seuls rôles masculins était campé par le génialissime Bill Murray. Quant à sa vie sentimentale, nul doute qu'une fois près, Sam Claflin n'aura que l'embarras du choix...