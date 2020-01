Sandrine Kiberlain : Nouvelle année, nouvelle couleur de cheveux

Sandrine Kiberlain est sans aucun doute l'une des plus belles actrices françaises. Cela ne l'empêche pas d'être régulièrement comparée à un lévrier afghan, principalement pour sa longue chevelure et la forme ovale de son visage. Une comparaison qui l'amuse beaucoup, elle qui publie régulièrement des photos de canidés comme s'il s'agissait d'elle. Il faudra désormais qu'elle trouve des lévriers à la robe plus foncée pour que ce petit jeu perdure.