Sandrine Quétier, "journée de bonheur" avec Lola : rares photos de sa fille qui lui ressemble

C'est à l'occasion d'une collaboration avec la marque de vêtements Caroll que Sandrine Quétier et Lola ont joué les mannequins. "Mère et fille ... Réunies pour une séance photo près du canal de l'Ourcq pour @carollparis . Une journée de bonheur avec ma fille @lolamichelin pour vous présenter nos coups de coeur du mois de mai. Nous sommes très heureuses et très fières d'être ambassadrices de @carollparis, une marque engagée et solidaire. Hâte de vous faire découvrir notre sélection", peut-on lire en légende.

Sandrine Quétier est aussi l'heureuse maman d'un garçon prénommé Gaston. Lola et lui sont nés de son ancienne union avec le réalisateur Fabrice Michelin.