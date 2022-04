Sandrine Quétier : Retrouvailles avec son ex-compagnon et leurs enfants, rare photo de famille !

Sandrine Quétier est l'un des visages emblématiques de la télévision française. En plus d'avoir été aux commandes d'émissions à succès comme Danse avec les stars, Ninja Warrior ou encore 50' Inside sur TF1, elle a récemment joué les comédiennes en donnant la réplique à Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattei, brigade des mineurs, toujours sur la Une. Et lorsque les caméras s'éteignent, la jolie brune de 51 ans passe du bon temps en famille. Comme lundi 4 avril 2022, jour important pour la maman de Lola (21 ans) et Gaston (19 ans), tous les deux nés de ses amours avec le réalisateur Fabrice Michelin.

Le jeune Gaston célèbre son anniversaire. Sur les comptes Instagram de sa célèbre mère ainsi que de sa soeur, il est mis à l'honneur. Ainsi, Lola partage de belles photos souvenirs, et sur certaines le duo frère et soeur apparaît aux côtés des heureux parents. De son côté, Sandrine Quétier publie de rares photo de son fils. Le charmant brun prend la pose en terrasse, en t-shirt noir et veste en jean. Sur les autres clichés, Gaston apparaît plus jeune. Aussi, sur l'une des photos, l'animatrice s'affiche avec ses deux enfants. "Bon anniversaire mon amour ! 19 ans déjà... Je suis très heureuse et très fière d'être ta maman. Je t'aime. You rock baby ! (Oui je sais tu me détestes pour les deux dernières photos", écrit-elle en légende.