Sandrine Quétier : Sa fille Lola canon en bikini dès le réveil, photo de son corps de rêve

Teint hâlé, ventre plat et taille de guêpe... Lola Michelin a tout l'air d'une mannequin professionnelle sur sa dernière story postée sur Instagram ce jeudi 19 août 2021. La fille aînée de Sandrine Quétier (âgée de 20 ans et née de sa relation avec le réalisateur Fabrice Michelin, tout comme son petit frère Gaston, 18 ans) a donné un aperçu du résultat de ses vacances ensoleillées à Saint-Tropez sur son corps. Et c'est peu dire que celles-ci lui réussissent ! La jeune femme se dévoile tout simplement sublime en s'immortalisant dans sa salle de bain en maillot de bain de bon matin (voir notre diaporama). "Good morning", a-t-elle simplement commenté sur le cliché.

Sa publication éphémère a très certainement attiré tous les regards mais malheureusement pour les plus intéressés, Lola Michelin est bien loin d'être un coeur à prendre. Elle file en effet le parfait amour avec un certain Hugo depuis quatre ans. Ce dernier, un charmant blond au cheveux longs qui pratique le rugby, est d'ailleurs très bien intégré dans la famille de sa chère et tendre comme ont pu le prouver de récentes vidéos du couple en compagnie de Sandrine Quétier dans un restaurant branché de Saint-Trop'.

L'ex-animatrice de TF1 n'est pas en reste du côté de sa vie sentimentale puisqu'elle aussi à trouvé chaussure à son pied. Elle est amoureuse depuis plusieurs années de Sébastien Goales, directeur de la communication et des partenariats d'Orange Content, filiale du groupe télécom Orange. Ensemble, ils forment une belle et unie famille recomposée puisque l'homme d'affaires est quant à lui le papa de deux filles issues d'une précédente union, Salomé et Olympe, qui s'entendent très bien avec Lola et Gaston.