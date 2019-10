Sandrine Quétier : Sa nouvelle vie loin de Danse avec les stars

La musique, ce n'est pas un nouvel amour. Elle fait du rock depuis l'âge de 17 ans et a profité de ce nouvel entrain pour remonter sur les planches. Dans la série Magellan, d'abord, et puis elle "a décroché un premier rôle principal dans un téléfilm de France 3". Et puis depuis le mois de mai, avec son groupe, The Jokers, ils prennent la route. Jusqu'en avril prochain, ils feront la première partie de Jean-Baptiste Guéguan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, dans les Zénith de France. "C'est génial !, dit-elle. Mais pas tous les jours simples."

Ce n'est pas la sécurité de l'emploi qui l'inquiète, mais cette excitation de la nouveauté l'anime. "Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai ce sentiment génial d'avoir une marge de progression énorme."

Quand on lui parle de ses "années TF1", l'ancienne coqueluche de la chaîne sourit et avoue même "regarder DALS avec émotion et bienveillance". Le mardi 24 septembre 2019, invitée dans Touche pas à mon poste sur C8, Sandrine Quétier était revenue sur son départ de la première chaîne et avait évoqué ses revenus depuis qu'elle est actrice.