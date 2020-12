Sara Martins maman : le jour où son fils a mordu la fille d'une star

Heureusement que les mamans étaient des copines de tournage... Alors qu'elles étaient sur l'île de la Réunion pour tourner la série Réunions, diffusée au printemps 2020 sur France 2, Laëtitia Milot et Sara Martins se sont retrouvées pour régler un différend... à la crèche ! La star de Plus belle la vie avait en effet raconté cette drôle de mésaventure lors d'une interview accordée à TV Mag, en avril dernier.

"Nous avons tourné en hiver, sous 24 °C. Et chacun est venu avec sa vraie famille, la populaire actrice avait-elle d'abord expliqué. À la crèche, le fils de Sara [Martins] a même mordu ma fille, Lyana [2 ans, NDLR], qui l'a griffé en retour !" Une anecdote confirmée sur place par une Sara Martins amusée. Dans une seconde interview pour Télé Star, Laëtitia Milot avait également raconté cette drôle d'histoire : "Nous tournons et Badri, mon mari, m'appelle pour me dire que le fils de Sara a mordu notre fille Lyana à la crèche. J'ai dit à Sara, en rigolant : "Alors qu'est-ce que je fais ? Je mords ton fils ?". C'était très drôle."

Aucune rancune donc entre les deux comédiennes, ravies de ce tournage dans un décor de rêve. "Il y a pire comme cadre de travail ! J'ai découvert un endroit paradisiaque et des gens adorables sur place, Laëtitia Milot avait-elle ajouté. J'ai embarqué là-bas ma petite famille pendant trois mois. C'était une aventure géniale, d'autant qu'on avait l'impression d'être en colo avec mes partenaires de jeu. On n'a pas arrêté de se marrer."