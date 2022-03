Sarah Lopez humiliée et en larmes : son compagnon Tom la quitte en direct à la télévision

C'est une nouvelle douloureuse déception pour Sarah Lopez. Après avoir été en couple avec plusieurs personnalités de télé-réalité, dont Vincent Queijo ou Jonathan Matijas, la jolie brune est tombée sous le charme d'un certain Tom Brusse sur le tournage des 10 couples parfaits. Et depuis, ils ne s'étaient plus quittés. Mais voilà, au bout de six mois de relation, c'est la rupture.

Le candidat de 29 ans très connu en Espagne, où il a participé à plusieurs émissions et est également chroniqueur "sur la plus grosse chaîne télévisée" du pays, est à l'origine de leur séparation. Actuellement au casting de la version espagnole de Secret Story, il n'a pas su résister à une autre candidate... prénommée Sara. Des images de leur rapprochement circulent en masse sur les réseaux sociaux et ont été vues par Sarah Lopez. Cette dernière a alors eu l'occasion de s'expliquer avec Tom en direct à la télévision, par visio, et ce dernier à d'entrée laissé entendre qu'il préférait mettre un terme à leur histoire. "Je n'ai pas envie de te faire du mal, je n'ai pas envie que tu souffres", a-t-il déclaré.

Sarah Lopez a ensuite complètement fondu en larmes. "Attends, je ne comprends pas. Avant que tu partes, tu m'as dit que tu m'aimais plus que tout. Tu m'as dit que j'étais la future mère de tes enfants. Je t'ai présenté à ma mère trois jours avant que tu rentres dans cette émission. Tu m'as dit de te donner toute ma confiance, et 24h après tu te rapproches d'une fille ? Avec le même prénom que moi ? Tu m'as dit qu'on allait vivre ensemble. On avait pleins de projets. Pour une chaudasse de 20 ans, tu veux me quitter ?", a-t-elle lâché, bouleversée, face à un Tom impassible.