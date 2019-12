Sarah Parish (Mistresses) : Comment la mort de sa fille a changé sa vie

Il y a plus de dix ans, star de Mistresses, Sarah Parish, a vécu une grande douleur. Alors que sa petite fille n'avait que 8 mois, elle a succombé à une malformation cardiaque congénitale.

Le bébé, né prématuré avec cinq semaines d'avance sur la date prévue initialement, avait subi deux interventions chirurgicales importantes, mais avait pu rejoindre le foyer familial et semblait tiré d'affaire. Hélas, le sort en a décidé autrement. Quelques mois plus tard, en octobre 2009, l'actrice a connu le bonheur de retomber enceinte et, aujourd'hui, sa fille Nell a 10 ans.

Après le décès du bébé, l'actrice et son mari sont partis deux mois dans un orphelinat au Cambodge. Une expérience qui les a poussés à ouvrir leur organisme de bienfaisance, en 2014 : le Murray Parish Trust, dans le sud de l'Angleterre.

En parallèle, ils ont travaillé main dans la main avec le Southampton University Hospital et récolté 2,5 millions de livres sterling. Cet argent a servi a créer un nouveau service d'urgences et un de traumatologie pour les enfants.

Dans un article du Daily Mail consacré à la Britannique, on apprend qu'elle considérait sa vie d'avant comme "très facile", mais cette terrible perte a fait d'elle "une meilleure personne". Souvent considérée comme froide et sévère, Sarah Parish est pourtant très bonne vivante et ce, malgré la perte de sa petite fille. "Rien de terrible ne m'était jamais arrivé. Mais avec quelque chose comme ça, je sais que c'est un vrai cliché, mais ça nous a changés. Et les oeuvres de charité - en particulier aux côtés d'acteurs - c'est parfait. C'est la chose idéale à faire, car en tant qu'acteur, il y a vraiment une chance de devenir une personne horrible parce que tout tourne autour de vous. (...) Lorsque vous travaillez avec un organisme de bienfaisance et que vous voyez ce qu'est la vie, le très mauvais côté de la vie, cela rend simplement ce que vous faites [pour gagner votre vie] incroyable. Mon travail, c'est des vacances et la charité c'est mon travail."