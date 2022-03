Satya Nadella, le PDG de Microsoft brisé : mort de son fils de 26 ans

Le fils du patron de Microsoft, Zain Nadella, est mort à 26 ans ce lundi 28 février. Il était atteint d'une infirmité cérébrale motrice depuis la naissance. Son père, Satya Nadella avait pris Microsoft en main en 2014, après la prise de recul du dirigeant historique, Bill Gates.

C'est une bien triste nouvelle qui touche le PDG de la firme internationale de Microsoft, Satya Nadella. Son fils, qui était hospitalisé pour traiter des troubles cérébraux, est décédé. Un porte-parole de Microsoft a contacté People en ces termes "Zain Nadella, le fils de Satya Nadella nous a tristement quittés. La famille Nadella prend le temps de se recueillir en privé." Bloomberg a révélé que les cadres de l'entreprise avaient été prévenus par mail de la nouvelle, leur demandant une pensée et une prière pour la famille Nadella et du temps pour faire leur deuil.

"On se souviendra de Zain pour ses goûts musicaux éclectiques, son sourire radieux et l'immense joie qu'il a apportée à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient" a déclaré Jeff Sperring, chef de l'hôpital pour enfants qui traitait le jeune homme. Le message a été adressé au conseil d'administration de l'hôpital ainsi qu'au patron de Microsoft.

Depuis qu'il est PDG, Satya Nadella s'est investi dans l'accessibilité des produits Microsoft à un public atteint de handicap. Ce dernier avait par ailleurs, avec son épouse Anu, financé un projet en neurosciences pédiatriques dans l'hôpital pour enfants de Seattle où Zain était soigné et traité. Satya Nadella avait été désigné par Bill Gates comme son successeur au poste de PDG en 2014. Ce dernier avait alors déclaré : "Il n'y a pas de meilleure personne pour diriger Microsoft que Satya Nadella. Il a prouvé ses qualités de dirigeant, avec de profondes compétences en ingénierie, une vision pour l'entreprise et la capacité de rassembler les gens."