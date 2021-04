Scottie Pippen en deuil : la légende du basket a perdu son fils aîné

Sur les réseaux sociaux, Scottie Pippen publie régulièrement des photos de son quotidien, de sa famille et des souvenirs de sa brillante carrière. Il y a annoncé une terrible nouvelle ce lundi 19 avril 2021 ; l'ancien basketteur a perdu son fils aîné, Antron.

"C'est le coeur brisé que je vous annonce avoir dit au revoir à son fils aîné Antron, hier [dimanche 18 avril 2021, NDLR]", écrit @scottiepippen. La légende des Chicago Bulls a ainsi annoncé à ses près de 2 millions de followers la mort de son fils aîné, à l'âge de 33 ans. Antron est né en 1987, de la relation de Scottie Pippen et son ex-épouse Karen McCollum. La cause du décès n'est pas encore connue.



"Nous partagions un amour pour le basket et avons un nombre incalculable de discussions sur le jeu. Antron souffrait d'asthme chronique et je crois qu'il aurait joué en NBA sans cette maladie. Il ne l'a jamais laissé l'abattre. Antron restait positif et travaillait dur, et je suis très fier de l'homme qu'il était devenu. Veuillez garder sa mère, Karen, toute sa famille et ses amis dans vos pensées et prières. Un bon coeur et une belle âme partis trop tôt. Je t'aime, fils, repose toi en attendant que nous nous retrouvions", poursuit et conclue Scottie Pippen sur le diaporama d'images de son défunt lui.

En commentaire, le sextuple champion de NBA a reçu des milliers de messages de condoléances et de soutien.