Sebastián Athié est mort : la jeune star Disney n'avait que 24 ans...

Une tragédie. Sebastián Athié, jeune star montante des écuries Disney, est mort à l'âge de 24 ans. C'est la chaîne qui a annoncé la mauvaise nouvelle cette semaine dans un communiqué officiel. "Repose en paix, peut-on lire. Ton art, ton sourire existeront à jamais. Nous regrettons ta disparition et nous nous souviendrons pour toujours de ton talent, de ta camaraderie, de ton professionnalisme et, par-dessus tout, de ton coeur immense. Nous avons une pensée pour ta famille, tes amis et tes fans, pour tous ceux qui te font leurs adieux."

Le comédien tenait l'un des rôles principaux de la série Onze, dans laquelle il interprétait Lorenzo Guevara. Onze est une série argentine qui a suivi les aventures des membres de l'équipe de football d'un lycée, à partir de 2017, pendant trois saisons. Jeune talent en herbe, Sebastián Athié n'avait pas eu le temps de peaufiner sa filmographie. Avant de s'illustrer auprès des téléspectateurs de Disney Channel, il avait seulement joué dans un autre programme intitulé La rosa de Guadalupe. Mort le 4 juillet à Mexico, l'acteur laisse planer derrière lui le plus grand des mystères. Jusqu'à présent, personne n'a pu – ou n'a voulu – révéler la cause de son décès.