Sébastien (L'amour est dans le pré) a eu recours à la chirurgie esthétique, "je ne ressemblais à rien"

Sébastien (46 ans), lavandiculteur et éleveur bovin en Ardèche, souhaite retrouver l'amour avec un grand A depuis son divorce il y a trois ans. Il espérait donc que son âme soeur serait l'une des deux Karine invitées chez lui.

C'est avec Karine la blonde qu'on l'a retrouvé chez lui. Très vite, le duo est parti dans un centre équestre afin de faire une petite balade à cheval. Ils étaient tellement à l'aise, que le moniteur a cru qu'ils étaient déjà en couple. Totalement sous le charme, la jeune femme a avoué qu'elle avait un coup de coeur. Mais elle allait vite déchanter.

Karine la brune (47 ans), pour qui l'agriculteur avait craqué lors du speed-dating, a vite fait son arrivée. Et elle a profité du fait que sa rivale fasse une sieste pour faire plus ample connaissance. Très vite, elle a assuré qu'elle était sincère et qu'il lui plaisait. De quoi rendre heureux Sébastien qui a confirmé sa préférence pour elle. Mais il ne fermait pas la porte à son autre prétendante malgré tout. Il lui a d'ailleurs proposé un petit tour en tracteur en première. Mais aucune romance dans l'air entre les deux. L'agriculteur a surtout parlé de son métier. "Un peu de distance" et "moins d'excitation", la prétendante a pris la décision de "calmer le jeu".

Karine la brune a ensuite pris place au côté de Sébastien. Et cette fois, les sujets personnels étaient de mise. Il a révélé qu'il avait eu recours à une opération des oreilles quand il était plus jeune. "Elles étaient en équerre. Je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que je ne ressemblais à rien", a-t-il avoué. Et de préciser qu'on l'affublait notamment du surnom "Dumbo" à l'époque. Mais aujourd'hui, il est mieux dans sa peau et ne regrette pas d'avoir passé le cap.