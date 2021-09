Sébastien (L'amour est dans le pré 2021) les larmes aux yeux et très tactile avec une prétendante

Il était l'heure pour Sébastien (46 ans), lavandiculteur et éleveur bovin en Ardèche, de se jeter enfin à l'eau. Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 13 septembre sur M6, l'homme qui a divorcé il y a trois ans a rencontré les dix prétendantes qu'il a sélectionnées pour le speed-dating. Il croyait encore au grand amour et était déterminé à le trouver.

Le papa d'un petit garçon âgé de 10 ans (dont il a la garde) souhaitait rencontrer des femmes assez calmes, pulpeuses et pas jalouses. C'est Coralie, une femme âgée de 49 ans, qui a ouvert le bal. Cette passionnée de couture a quatre enfants dont elle s'est occupée seule. "Cela a été compliqué" avec le papa, elle espérait donc enfin rencontrer l'amour avec un grand A. Pas de nature jalouse, elle misait sur la confiance et la bienveillance. "Très apaisante, elle a de jolis yeux. Je la trouve très charmante. On sent qu'il y a de la sincérité", a confié Sébastien après leur rendez-vous.

Christine, Carine, Laurence et Véronique ont suivi mais aucun coup de coeur n'était présent. Une autre femme également prénommée Karine, une célibataire sans enfant, a ensuite fait son entrée. Elle est pour la communication dans le couple et est prête à accepter son fils. Autre bonne nouvelle, elle n'est pas jalouse. S'ils se mettaient en couple, elle déménagerait sans hésitation. "Put*** elle est pas mal. Elle a un côté calme, mais pas trop. Elle a l'air facile à vivre", a lancé l'agriculteur. De son côté, la jeune femme était persuadée qu'il était l'homme de sa vie. "Il m'a bouleversée", a-t-elle précisé.

Gros coup de coeur pour Sébastien

La dernière prétendante se prénommait encore... Karine, une parisienne de 47 ans. C'est "très stressée" qu'elle s'est présentée face à l'agriculteur. Mais très vite, ce dernier l'a rassurée en la complimentant sur son physique et en lui touchant la main. La maman de deux grands enfants espérait quitter la capitale pour la campagne. De nature calme, elle avait tout de même du tempérament. "Mais je ne m'énerve pas pour n'importe quoi", a-t-elle précisé. Troublé, Sébastien lui a une fois de plus pris la main et, malgré les signes qu'on lui faisait, il a prolongé le rendez-vous. Une fois sa prétendante partie, le participant avait les larmes aux yeux. Sans surprise, la belle brune, son "coup de coeur", a été choisie. Sa concurrente a été... l'autre Karine.

Les retrouvailles ont été chaleureuses entre Karine la blonde et Sébastien. Preuve que malgré son coup de coeur, l'agriculteur ne souhaitait pas en favoriser une. Il l'a naturellement serrée dans les bras et a été "touché au coeur" en la voyant. Lors d'un tour en tracteur, ils ont fait plus ample connaissance et étaient très à l'aise. La suite, au prochain épisode.