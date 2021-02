Sébastien Roch fou amoureux de Florence : photos intimes avec leurs enfants Liv et Roberto

Heureux en ménage depuis plus de vingt-trois ans, Sébastien Roch et Florence Mezard sont parents d'un grand garçon, prénommé Roberto, ainsi que d'une petite Liv, née en août 2014. "Ma fille me fend le coeur dès que je la vois, avoue-t-il dès qu'il évoque la paternité. Elle me désarme dès qu'elle me regarde. C'est violent en charge émotionnelle un enfant. J'ai toujours voulu des enfants, construire une famille. Mes enfants, ma famille, c'est ma bous­sole. Sans eux, je me serais peut-être lassé et même perdu."