Secret Story : Tara Damiano s'est mariée ! Les photos de son somptueux mariage

Ils se sont dit "oui" ! Tara Damiano s'est mariée le 22 septembre 2019 avec Franck Levy. Sur Instagram, l'ancienne candidate de Secret Story 7 écrit simplement : "Mr & Mrs Levy, 22.09.2019". Mais ce n'est pas tout. Tara a également publié de nombreuses photos de la cérémonie. Bucolique et champêtre, le cadre du mariage semblait idyllique.

Pour le plus beau jour de sa vie, la jeune femme de 22 ans était habillée d'une robe fendue sertie de dentelle et de nombreuses perles de couleur crème. Amoureuse et comblée, elle écrit une longue déclaration à son homme : "Mon mari, c'est avec fierté que je porte ton nom aujourd'hui, à toi pour la vie, je t'aime."

Entourée de ses parents, elle remercie également son père d'avoir été présent pour ce jour si spécial. "Merci de m'avoir honoré en ce jour unique. Au delà des frontières, je t'aime." Maman du petit Mayron né le 9 novembre 2018, elle pose avec son fils mais aussi avec le fils de son homme, Mendel. Elle confie : "Ce moment restera gravé dans mon coeur à jamais." Un mariage digne des contes de fées !