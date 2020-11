Secret Story : Une ex-candidate porteuse de cellules précancéreuses, son message d'alerte

Il ne faut jamais négliger sa santé. Mais certaines femmes préfèrent ne pas privilégier certains rendez-vous, au risque de ne pas détecter une anomalie. Celui chez le gynécologue n'est parfois pas une priorité et pourtant, il devrait comme l'a rappelé une ancienne candidate de Secret Story sur Instagram, le 26 novembre 2020.

En 2011, Sabrina Perquis a été révélée dans Secret Story 5. La belle blonde qui avait 30 ans à l'époque avait pour secret "Je vis avec le poumon d'un autre". Elle avait expliqué être atteinte de mucoviscidose et avoir subi une greffe des poumons (il y a treize ans maintenant). Malgré certaines périodes difficiles, la maman de Loès (17 ans) garde le sourire et reste positive.

Sa santé étant fragile, Sabrina Perquis se rend au moins une fois par an à l'hôpital afin de faire un check-up. Et elle a souhaité partager une expérience avec les femmes qui la suivent afin de faire de la prévention. "Le 5 novembre dernier, j'avais mon check-up annuel à l'hôpital. Des journées qui démarrent à 7h du matin et finissent très tard... Fatiguant aussi mais ça, je n'ai pas besoin de le préciser, le lendemain c'est oublié. Je suis rentrée de mon rendez-vous avec un grand sourire. Ma fonction respiratoire n'a jamais été aussi bonne, mes reins semblent être calmes et le reste est bien", a tout d'abord écrit l'ancienne habitante de la Maison des Secrets.

Mon frottis montrait des lésions

Ce jour-là, Sabrina avait un rendez-vous avec un gynécologue, notamment pour faire un frottis. Si elle a pensé à l'annuler, elle est vite revenue sur cette décision. Et elle a bien fait ! "Il y a deux jours à 18h mon téléphone a sonné pour m'annoncer qu'une fois de plus, mon frottis montrait des lésions, des cellules de mon col de l'utérus, ce qui signifie qu'elles sont anormales... Ce sont des lésions des cellules épithéliales de bas grades (=pré cancéreuses). Ces cellules peuvent évoluer et parfois disparaître. Je dois donc repasser des examens complémentaires prochainement", a-t-elle poursuivi.

Malgré la situation, elle n'est pas inquiète car elle est suivie de près. Mais elle a souhaité raconter son histoire pour rappeler à toutes les femmes que c'est important d'avoir un suivi gynécologique régulier. "Alors oui, les prises de rendez-vous sont parfois très longues, oui c'est loin d'être une partie de plaisir d'aller chez le gynéco, mais c'est hyper important. (...) Chaque année, près de 3000 femmes développent un cancer du col de l'utérus et 1000 femmes en meurent. Un suivi régulier avec examen gynécologique permet de détecter des lésions précancéreuses et de les traiter avant qu'elles se transforment en cancer. Femmes surveillez-vous, votre corps est précieux", a-t-elle conclu. Un message salué par ses abonnés.