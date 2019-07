Ségolène Royal, grand-mère émue: elle a tout bouleversé pour l'arrivée de Jeanne

Ségolène Royal est aux anges ! La raison de ce bonheur : l'arrivée de son tout premier petit-enfant le 29 juin 2019. Une petite Jeanne a rejoint la famille au début de l'été pour la grande joie de ses parents, Emilie Broussouloux et Thomas Hollande. Mariés depuis septembre 2018 (une union célébrée à Meyssac, en Corrèze), la journaliste de 28 ans et le fils aîné de 34 ans de Ségolène Royal et François Hollande ont ainsi mis mois d'un an à fonder une famille.

Gala révèle ce jeudi 18 juillet 2019 que Ségolène Royal devait être normalement être en déplacement le jour de la naissance de Jeanne, mais à peine a-t-elle su que sa petite-fille était sur le point de pointer le bout de son nez, l'ambassadrice de France pour les pôles arctique et antarctique a reporté son voyage en Azerbaïdjan prévu de longue date.

Sur un petit nuage, l'ex-compagne de François Hollande décrit sa petite-fille comme étant "une petite brune avec un très beau visage". "Les voir tous les trois le jour de la naissance m'a donné un immense bonheur", confie l'ex ministre de l'Ecologie de 65 ans. L'émotion ressentie par Ségolène Royal a été décuplée par un épisode marquant survenu quelques mois plus tôt : "Je crois avoir été aussi particulièrement émue, car j'ai perdu ma mère au moment où l'arrivée prochaine du bébé était annoncée, comme s'il y avait eu transmission de vie."

En effet, Paris Match avait été le premier à révéler le 21 février dernier que François Hollande et Ségolène Royal allaient endosser le rôle de grands-parents, eux qui sont également les parents de Julien (31 ans) de Clémence (32 ans) et de Flora (26 ans). Douze jours plus tôt, le 9 février, Ségolène Royal avait perdu sa maman, Hélène Dehaye, décédée à l'âge de 103 ans. Attendue au Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) à Brest, elle avait été contrainte d'annuler sa visite du site pour la troisième fois.