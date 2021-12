Selena Gomez jugée pour sa consommation d'alcool après sa greffe, elle répond cash

Quand certains internautes se permettent de juger, Selena Gomez n'hésite pas à les remettre à leur place ! Sur TikTok, la chanteuse de 29 ans a été victime de la méchanceté d'un internaute, alors qu'elle réagissait à une vidéo concernant la consommation d'alcool.

L'ex petite amie de Justin Bieber a partagé une vidéo de la docteure Dawn Bantel, dans laquelle cette dernière définit le seuil d'alcool par semaine chez les hommes et les femmes. "Le Centre de Prévention et de Contrôle des Maladies fixe la consommation excessive d'alcool à 15 verres ou plus par semaine chez les hommes et 8 ou plus par semaine chez les femmes", expliquait la naturopathe.

A ces mots, Selena Gomez a fait la moue et s'est mordue les doigts, laissant entendre qu'elle boirait plus de 8 verres d'alcool par semaine. En voyant sa réaction, une personne a noté le commentaire suivant : "Donc l'une de tes meilleures amies te donne son rein et toi, tu continues à boire excessivement. Bordel Selena."

Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde puisque l'interprète de Look At Me Now a répondu à l'auteur du commentaire, certainement afin d'éviter que des rumeurs ne naissent. "C'était une blague imbécile", a écrit l'artiste sur le réseau social. Pourtant, en légende de son post TikTok, la chanteuse avait déjà précautionneusement noté "c'est une blague" afin de prévenir ses fans.