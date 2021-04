Selena Gomez transformée : son nouveau look surprend des millions d'internautes

Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Selena Gomez a surpris les siens en dévoilant son nouveau look. La chanteuse aux plus de 222 millions de followers Instagram n'est plus brune...

Ce n'est pourtant pas sur son compte propre, mais celui de sa marque de maquillage, Rare Beauty, que Selena poste ses derniers selfies ! Elle en a publié un nouveau le week-end dernier, montrant sa transformation. La superstar de 28 ans ne possède plus les cheveux bruns mais blond platine.

"Nouveau look. Besoin de choper le nouveau rouge à lèvres Rare Beauty et les nouvelles teintes de blush", écrit-elle en légende de son autoportrait. En commentaire, des dizaines de milliers d'internautes ont exprimé leur surprise. Certains lui ont même trouvé un nouveau surnom : "Blondlena" !