Serge Gainsbourg : Que devient sa fille aînée Natacha ?

On connait bien "Lulu", encore mieux Charlotte Gainsbourg, aussi brillante sur scène que devant une caméra, mais beaucoup moins bien Natacha et Paul, pourtant eux aussi enfants de Serge Gainsbourg. Le chanteur était père de quatre enfants nés de trois mères différentes. Sa fille Natacha est née en 1964, de sa relation avec Françoise-Anne Pancrazzi, sa deuxième épouse, aussi prénommée Béatrice.

A l'époque de la naissance de leur bébé, Serge Gainsbourg et Béatrice se séparent, avant de se réconcilier trois années plus tard. Ce n'est qu'après l'arrivée de leur deuxième enfant que le musicien rencontre Jane Birkin, avant d'en tomber follement amoureux.

Aujourd'hui, il semblerait que Natacha et son frère Paul évitent la médiatisation. Ils ne partageraient presque rien avec leurs demi-frères et demi-soeurs. En 2018, Lucien Gainsbourg expliquait à Paris Match avoir simplement rencontré brièvement Paul et Natacha il y a seize ans. "On se retrouvera... ou pas", indiquait-il.

Les deux aînés n'ont pas réellement eu l'occasion de faire la connaissance de leurs frères et soeurs. Questionnée sur le sujet, Jane Birkin expliquait à Paris Match en 2020 que Serge Gainsbourg se heurtait à un divorce difficile. "Il disait : 'Ils viendront plus tard'. Moi, j'ai essayé de les faire venir, mais ça s'est mal passé. Leur mère exigeait que Serge leur verse une fortune pour les voir. Le divorce imposait sa présence. Ça me semblait tellement curieux comme situation", détaillait-elle.

Aujourd'hui, Natacha Gainsbourg préfère rester dans l'anonymat. Trouvable nulle-part sur les réseaux sociaux, elle ne s'est jamais confiée sur son enfance avec son père.