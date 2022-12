Shanna Kress, son adresse connue d'un malfaiteur : échange inquiétant et menaces

Le 20 novembre dernier, Shanna Kress et son compagnon Jonathan Matijas sont devenus parents pour la première fois en accueillant leur fils prénommé Loüka. Après avoir pris du temps pour eux, les deux candidats de télé-réalité ont tout partagé avec leur communauté sur leur chaîne Youtube, jusqu'aux images de l'accouchement. Shanna et Jonathan se sont également exprimés sur l'évacuation de leur deuxième bébé, mort lorsqu'ils ont décidé d'arrêter son coeur après qu'il a été diagnostiqué trisomique.

Mais lundi 19 décembre, c'est pour un tout autre sujet que le couple a pris la parole. En effet, en story Instagram, l'ex de Thibault Garcia a expliqué avoir bien failli être victime d'une fraude. Pensant recevoir un message en lien avec un colis qu'elle attendait, la jolie brune a accepté de payer les 48 centimes qu'on lui demandait "suite à une erreur de livraison". Sans trop y réfléchir, elle a donc transmis ses données bancaires. Après quoi, un soi-disant employé dur service fraude de sa banque l'a appelée pour la prévenir qu'elle venait de se faire pirater de 4 900 euros sur un site de paris en ligne. Pour être remboursée, on lui explique qu'une manipulation doit être réalisée sur son compte. C'est là que Shanna se rend compte qu'elle est sur le point d'être victime d'une fraude. Elle met donc fin à la conversation avant de faire opposition à sa carte.

Un échange étonnant

Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque, quelques instants après avoir révélé le pot aux roses sur ses réseaux, Shanna a été contactée par l'arnaqueur, lequel l'a menacée de partager toutes ses informations, et notamment son numéro de téléphone et même son adresse. C'est Jonathan Matijas qui a fini par échanger au téléphone avec le malfaiteur. Un échange qu'il a filmé pour le diffuser en story Instagram et lors duquel on entend l'arnaqueur expliquer que le couple "nuit" à son travail en l'exposant ainsi. (Voir la vidéo de notre diaporama). Au cours de leur conversation, il confie par ailleurs avoir déjà réussi à soutirer un million d'euros grâce à l'une de ses combines... Une histoire effrayante qui incite à la vigilance.