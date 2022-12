Shanna Kress dévoile son accouchement en vidéo : elle montre tout, vraiment tout...

Il y a plusieurs jours, Shanna Kress et son compagnon Jonathan Matijas ont vécu sans doute le plus grand bouleversement de leur vie : la naissance de leur premier enfant. C'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez et il s'appelle Loüka. Il s'agit alors d'un véritable bonheur pour les deux ex-candidats de télé-réalité devenus influenceurs. Et pour cause, ils attendaient au départ des jumeaux mais une échographie a fini par révéler que l'un des deux bébés était atteint de trisomie 21. Shanna Kress et Jonathan Matijas avaient alors pris la lourde décision d'arrêter son coeur.

Ce fut donc, on imagine, un soulagement tout particulier d'accueillir Loüka en bonne santé. Une naissance qu'ils ont accepté d'annoncer avant de se murer dans le silence. "Et puisque tes parents t'ont attendu toute leur vie, on a décidé de se couper du monde, de créer une bulle d'amour pour profiter de chaque seconde de ton arrivée et pour apprendre à être les parents que tu mérites. Ne nous en voulez pas les amis si on n'est pas très présents pour le moment, on a besoin de profiter avant que le temps nous échappe", écrivaient-ils sur Instagram.

Ça a été très bizarre quand ils me l'ont posé dessus

Mais ça y est, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont opéré un retour en force sur la Toile. En effet, lundi 5 décembre, ils ont posté une nouvelle vidéo sur leur chaîne YouTube Un mec, Une meuf. Une vidéo toute particulière puisqu'elle dévoile véritablement tout de cet accouchement ! Des premières contractions de Shanna, à son arrivée à la maternité jusqu'à la naissance filmée en direct de Loüka. Un moment très intime qu'ils n'ont pas hésité à partager avec leur communauté et à découvrir dans la vidéo de notre diaporama.

Après quoi, l'heure était à la réalisation. "Je ne vous cache pas que ça a été très bizarre quand ils me l'ont posé dessus, qu'il est sorti, j'avais un peu de mal (...). Au final, je m'habitue petit à petit, je le regarde, je me dis : 'C'est mon fils, il est trop beau, trop mignon'. C'est un vrai délire, j'avoue", a confié Shanna Kress. Et d'ajouter conquise : "Je suis amoureuse de mon fils. Je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait ressentir un truc comme ça, à ce point, surtout moi qui n'ai jamais voulu d'enfants...".