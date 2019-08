Shannen Doherty en deuil : une mort qui lui met le "coeur en pièces"

Mardi 13 août 2019, Shannen Doherty s'est emparée de son compte Instagram pour partager un texte aussi beau que triste dédié à son cheval, Picasso. Sur Instagram, l'actrice a partagé plusieurs photos de ce bel alezan à la large liste blanche. "Picasso. Je crois qu'on n'est pas censé avoir de préféré mais il était, en effet, mon préféré. Je suis tombée amoureuse de lui dans une écurie où mes autres chevaux étaient en pension. Il était à vendre mais les cavaliers professionnels s'intéressaient à lui pour faire des Grands Prix. Lorsqu'ils avaient fini de l'essayer, je lui donnais un bain, le faisais marcher, lui donnais des carottes et des pommes. Je lui parlais beaucoup. Nous avions créé un lien", explique l'ancienne actrice de Charmed.

Allant contre les recommandations de son entourage, Shannen Doherty achète Picasso. "On m'a dit de ne pas l'acheter. Qu'il avait trop de force, difficile à contrôler, il avait besoin d'un cavalier masculin. Je l'ai acheté quand même, je n'aimais pas comment les gens le traitaient. Il est devenu mien et je suis devenue sienne. Il était gentil avec moi. Sautait parfaitement. Je lui faisais confiance et il me faisait confiance. J'étais amoureuse. Cet amour ne s'est jamais dissipé", se rappelle-t-elle.

Un cheval peut facilement vivre jusqu'à une vingtaine d'années. Durant les dernières années de leur vie, ils prennent une "retraite" où ils ne sont plus montés, souvent dans un pré, en semi-liberté. Une belle vie que Shannen a offerte à son Picasso. "Je l'ai mis à la retraite dans un pré il y a plusieurs années de cela. Je voulais qu'il agisse comme un cheval. Qu'il puisse courir librement. Qu'il puisse voir d'autres chevaux. Qu'il puisse juste être un cheval. Je le voyais souvent", poursuit-elle, avant d'apprendre une bien triste nouvelle.

"Aujourd'hui, il a souffert d'une rupture de l'intestin. Pas de chirurgie possible. Pas moyen de le sauver. Il est mort 20 minutes avant que je ne puisse même le voir. Mon coeur est en pièces", conclut Shannen Doherty, manifestement très émue. Depuis l'annonce du décès de l'équidé, de nombreux fans ont envoyé leurs condoléances à l'actrice. Grande amoureuse des animaux, elle partageait souvent des photos de l'alezan sur Instagram.