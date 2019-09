Shawn Mendes et Camilla Cabello : Leur baiser baveux dégoûte les internautes

Dégoûtant, baveux, étonnant... Autant d'adjectifs pour qualifier l'étrange baiser échangé par Camilla Cabello et Shawn Mendes sur Instagram. Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut remonter en juillet dernier. À cette époque, leurs fans étaient submergés de photos de paparazzi des chanteurs de Señorita, qui n'avaient pas encore officialisé leur relation. Des clichés d'eux en train de s'embrasser dans l'eau avaient été rendus publics. Twitter avait adoré l'une de ces photos et beaucoup d'internautes s'étaient moqués du fait qu'ils "s'embrassaient comme des poissons".

Plusieurs semaines plus tard, jeudi 12 septembre 2019, Shawn Mendes et Camilla Cabello ont enfin réagi à ces blagues. "On a vu sur Twitter et ailleurs que vous parliez de la façon dont nous nous embrassons, que c'est bizarre, qu'on ressemble à des poissons...", commence l'artiste de 21 ans. "Ça nous a vraiment blessés", ajoute malicieusement l'interprète de Havana. "Donc, nous allons vous montrer comment on s'embrasse vraiment", poursuit Shawn Mendes. C'est là que tout dérape. Ni une ni deux, ils se penchent et s'embrassent... en en faisant volontairement des tonnes. Camilla Cabello n'hésite pas à sortir la langue, même chose pour son homme, qui finit même par lui lécher la joue.

De quoi rebuter les millions de followers de Shawn Mendes, qui n'ont pas été tendres. "Wtf pourquoi vous êtes aussi gênants", "Personne n'a vu que sa langue va jusque dans son nez ?", "Je veux pas être méchant mais j'ai envie de vomir", "ce n'était vraiment pas nécessaire", peut-on lire parmi tant d'autres en section commentaires.