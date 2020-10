Sheila victime de hackers "menaçants" : inquiétude sur les réseaux

Comme de nombreuses personnalités, Sheila a été victime de hackers. Ces pirates de l'internet s'en sont pris à son compte Instagram, suivi par près de 30 000 admirateurs. Afin d'alerter ses fans, la chanteuse de 75 ans a publié un message sur Twitter, le 13 octobre dernier. "Nous sommes actuellement victimes d'une attaque sur mon compte officiel Instagram ! Des gens malfaisants ont réussi à le pirater ce matin, et ont déjà partiellement vidé la page... Nous mettons tout en oeuvre pour tenter de récupérer ce qui pourra l'être...", avait-elle tweeté, inquiète.

Sheila peut rassurer les très nombreux fans qui la suivent sur les réseaux sociaux : sa page Instagram a été rétablie. "OUF ! Nous avons récupéré le compte Instagram Officiel ! Meurtri, un peu défiguré, mais il a encore bon pied bon oeil !!! Nous travaillons dur pour qu'il revienne en pleine forme, avec toutes les Rubriques habituelles, et plein d'autres encore ! Je vous embrasse", a-t-elle ensuite rassuré, quelques heures plus tard. On peut désormais constater que la septuagénaire a repris le contrôle du compte. L'ancienne candidate de Mask Singer (TF1) a d'ailleurs vu une partie de ses publications réapparaître sur sa page. Plus de peur que de mal.