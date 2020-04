Sheila, confinée et "stressée" : "je ne baisse pas les bras"

Petit à petit, nos personnalités préférées racontent comment elles vivent leur confinement. Dans les colonnes du Progès, Sheila (74 ans) explique que, seule à la maison, elle ne tient pas en place. L'ancienne candidate de Mask Singer admet être "un peu stressée". "J'essaie de faire un peu de gym, trier des papiers, des photos... Bref, des choses que je n'ai d'habitude pas le temps de faire chez moi", poursuit-elle auprès du journal local.

Le confinement vient surtout perturber la sortie de son prochain album, son premier depuis 2012. "J'avais le projet de faire l'album différemment parce que c'est compliqué avec les maisons de disques, mais aujourd'hui, avant tout, on pense à la santé, à ne pas attraper cette cochonnerie, à faire attention à soi. L'album passe, malheureusement et heureusement, au second plan. J'espère le finir, je ne baisse pas les bras", a expliqué Sheila, qui a également dû annuler "cinq ou six dates" qu'elle comptait assurer en avril.

Pour Sheila (et pour Audrey Dana également), c'est certain : cette pandémie est un cri d'alerte de la nature. "Je pense que c'est une petite revanche de la planète, malgré le réchauffement climatique, le changement des saisons... Personne ne change son système de vie", a-t-elle ajouté au Progrès.

Cet entretien est également l'occasion pour Sheila d'évoquer ses futurs projets, elle qui s'apprête à fêter ses 60 ans de carrière, durant lesquels elle aurait écrit "entre 700 et 800 chansons". "J'avoue que faire des albums, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce qui m'intéresse, c'est faire de la scène, mais je n'avais pas fait d'albums depuis 2012. Il se trouve que j'ai travaillé avec des Américains, avec lesquels j'ai un gros projet qui va m'emmener, si Dieu le veut, vers mes 60 ans de carrière. Vous savez, mon drame, il est là : je ne vois pas le temps qui passe - tant mieux, vous me direz - et donc, je n'ai pas encore 60 ans", conclut-elle.