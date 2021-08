Shenae Grimes : Maman pour la deuxième fois, la star de 90210 a accouché

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Shenae Grimes ! L'ex-héroïne de la série 90210 a accouché et donné naissance à son deuxième enfant. Elle en révèle le sexe, le prénom et le visage.

Shenae Grimes compte près de 500 000 abonnés sur Instagram. Elle leur a annoncé la naissance de son deuxième enfant le week-end dernier et a publié le tout premier portrait du nouveau-né. Blotti contre sa maman sur le lit d'hôpital, le petit garçon a attendri les internautes.

"Kingsley Taylor Beech. Notre petit a atterri en bonne santé et en sécurité le vendredi 13, dans la pure tradition de la famille Beech ! Inutile de dire que nous sommes submergés d'amour et de reconnaissance. Le bébé et moi allons incroyablement bien et nous avons hâte de nous installer bientôt à la maison !", a écrit Shenae Grimes en légende du tout premier portrait de son fils.

En commentaire, l'actrice a reçu des milliers de messages de félicitations. Tori Spelling, Matt Lanter (autre acteur de la série 90210) ou encore Stella Hudgens, la petite soeur de Vanessa Hudgens, ont réagi à la bonne nouvelle.