Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook, se fiance cinq après la mort de son mari

Sheryl Sandberg, la directrice de l'exploitation de Facebook, bras droit de Mark Zuckerberg et numéro 2 de la multinationale, s'est fiancée !

"Fiancée !!! Tom Bernthal, tu es tout pour moi. Je ne pourrais t'aimer davantage", a écrit la businesswoman sur Facebook – forcément ! – et sur Instagram pour annoncer ce nouvel événement très heureux. Sur la photo en noir et blanc, on voit les deux tourtereaux, visiblement très épris, en train de se regarder droit dans les yeux.

Cinq ans après la mort de son mari, Dave Goldberg, Sheryl Sandberg, 50 ans, maman de deux enfants, a commencé à fréquenter Tom Bernthal au printemps 2019. Selon le magazine People, c'est le frère du mari décédé qui a fait les présentations entre les deux amoureux : Rob Goldberg, le frère du défunt, est le meilleur ami de Tom Bernthal.

Toujours selon le tabloïd, Tom Bernthal, 46 ans, directeur de l'agence de consultants Kelton Global, aurait fait sa demande en mariage au cours d'une longue promenade en montagne et d'un pique-nique au Nouveau-Mexique. La bague qu'il lui a offerte est sertie de cinq diamants. Deux symbolisant les enfants de sa fiancée, trois pour ses propres enfants.

Après la mort de Dave Goldberg, décédé d'un arrêt cardiaque lié à une insuffisance coronarienne dans la salle de gym de sa maison de vacances à Mexico, Sheryl Sandberg, avait écrit le best-seller "Option B : surmonter l'adversité, retrouver l'aptitude au bonheur". En 2017, lors d'une interview accordée à Madame Figaro, celle qui est l'une des femmes les plus puissantes du monde s'était confiée sur la difficulté d'être mère célibataire – malgré son aisance financière.