Shy'm déconcertée par Black Lives Matter : "J'ai juste mal au bide"

C'est au tour de Shy'm de commenter l'actualité et le mouvement Black Lives Matter qui, depuis la mort de George Floyd à Minneapolis, le 25 mai 2020, a trouvé un écho en France. En voyant les manifestations et la mobilisation virtuelle contre les injustices raciales, la chanteuse "n'a pas les mots". Le temps d'un message publié sur Instagram le 4 juin, l'interprète a dénoncé "ce cancer" qu'est le racisme.

"C'est si étrange, douloureux et même avilissant de voir ce 'Black lives matter' scandé de partout. Comme si cela devait être rappelé. En 2020, c'est encore plus absurde. 'La vie des Noirs compte". Réveillez-moi, a d'abord commenté la star de 34 ans, qui chantait Femme de couleur en 2006. C'est la cruauté, l'ignorance ou la 'déshumanité' des cerveaux malades qu'il faudrait à tout prix pointer, soigner ou enfermer. Qu'éducation avant la justice soit faite." Originaire de Trappes, dans les Yvelines, Shy'm est d'autant plus touchée par cette actualité qu'elle est elle-même métisse, née d'un père martiniquais et d'une mère normande.