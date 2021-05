Shy'm maman tout-terrain : elle tire son lait en voiture

Le lundi matin, pas facile de tout gérer quand on est une jeune maman. Mère d'un petit garçon depuis le 22 janvier 2021, Shy'm en sait quelque chose et a parfois du mal à trouver le temps nécéssaire pour gérer à la fois les couches, les biberons, les bains de bébé, sa vie amoureuse et sa vie professionnelle. Mais qu'à cela ne tienne !

Le 24 mai 2021, la chanteuse (de son vrai nom Tamara Marthe) a dévoilé sa petite astuce de maman pour gagner du temps dans les bouchons, ni vu ni connu ! En story, l'interprète du titre Et alors ! apparait en voiture en train de tirer son lait. "Et bonne semaine surtout !" dit-elle en riant. Un moyen comme un autre de gagner de précieuses minutes sur son emploi du temps mais qui nécessite une certaine maitrise pendant la conduite et surtout de ne pas être trop proche d'autres automobilistes qui pourraient être ravis du spectacle. Alors, une nouvelle technique productive à tester pour les jeunes mamans ?

Depuis son accouchement, l'artiste de 35 ans dévoile régulièrement des clichés très tendres lorsqu'elle allaite son fils. Comblée depuis qu'elle a donné la vie à son petit garçon, la jeune femme avait annoncé sa grossesse en octobre 2020 dans le clip Boy.

Par ailleurs, Shy'm a indiqué ne pas vouloir révéler l'identité du père de son fils, qui préfère garder l'anonymat. "Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. C'est privé. J'ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée, surtout en se trompant beaucoup. Je n'avais pas envie qu'on s'immisce dans mon couple. Vivons heureux, vivons cachés", a-t-elle confié au Parisien.