Shy'm : Naturelle et sexy en confinement, à son domicile

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Shy'm redonne le sourire à ses centaines de milliers de followers grâce à une nouvelle série de selfies, mettant en avant ses jolies formes...

Cuisiner, regarder des séries, faire du sport : comment s'occuper pendant le confinement ? Shy'm tue le temps en prenant des selfies. Elle en a partagé de nouveaux sur Instagram ce mercredi 15 avril 2020. L'héroïne de la série Profilage (diffusée sur TF1) s'est immortalisée chez elle, par un après-midi ensoleillé.

Le visage non maquillé, vêtue d'une brassière bleue à motifs floraux et d'un pantalon noir, Shy'm a régalé ses plus de 800 000 abonnés.