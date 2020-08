Shy'm pose très décolletée : son selfie fait sensation

Shy'm possède une plastique de rêve et ses fans le savent puisqu'elle n'hésite pas à se dévoiler en photos sur son compte Instagram suivi par 831 000 abonnés. Lundi 24 août 2020, elle a fait tourner la tête de ses followers en postant un selfie.

Se prenant en photo avec son téléphone, en plongée, Shy'm apparaît dans une robe moulante, dévoilant un large décolleté. En légende, l'interprète des tubes Femme de couleur, Et alors ou encore Je sais a écrit : "Passion kaki. Pas le fruit hein." Une référence à la couleur de sa tenue. Cette photo, suivie d'une autre avec cette fois une casquette sur la tête, a été saluée par les fans de la chanteuse. "Trop canonissime" ; "Un rayon de soleil" ; "La plus belle des militaires" ou encore "Jeunesse éternelle", peut-on notamment lire dans les commentaires. Cette publication a été "likée" près de 50 000 fois, bien plus que ses récents posts. Sa dernière photo ayant fait plus la représentait en maillot de bain à la piscine, le 15 août.

Shy'm, qui a aussi dévoilé dans sa story qu'elle avait une fois encore fait un passage chez le coiffeur, semble profiter d'un peu de temps libre en cette période de pandémie de coronavirus qui met les artistes dans des situations difficiles. L'ancienne juge de l'émission Danse avec les stars est cependant toujours à l'affiche de la 10e saison de la série Profilage sur TF1. Les deux prochains épisodes seront diffusés jeudi 27 août. Pour rappel, dans la série, elle incarne le personnage d'Élisa Bergman, une psychologue et criminologue qui fait équipe avec le commandant Rocher, joué par Philippe Bas.