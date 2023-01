Shy'm, une maman comblée : son fils Tahoma fête déjà ses 2 ans, photo en pyjama

Neuve, vivante, à toi, Merci

Si Tahoma est un véritable cadeau du ciel pour la chanteuse, ancienne protégée de Kamaro, elle n'a jamais révélé l'identité du mystérieux papa. Le jour de la naissance de son bébé, elle avait écrit quelques mots très touchants sur Instagram pour annoncer officiellement qu'elle était devenue maman : "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci".

En hommage à son fils, elle a fait tatouer son prénom sur son cou ainsi que sa date de naissance. Elle avait annoncé sa grossesse en octobre 2020, à l'occasion du lancement de sa chanson Boy. Tout au long de sa grossesse, elle avait donné des nouvelles régulières de son bébé, elle qui avait subi le traumatisme d'une fausse couche un an auparavant, une grossesse extra-utérine que les médecins avaient dû interrompre.

"Forcément, il y a beaucoup plus de réserve, beaucoup plus de méfiance, avait-elle confié à Purecharts en octobre 2020. On est heureuse, forcément mais jusqu'aux 3-4 premiers mois on est quand même comme ça. Mais en tout cas j'étais heureuse d'être enceinte à nouveau (...). Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur."