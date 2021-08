Shy'm maman : elle dévoile un nouveau tatouage... clin d'oeil au prénom de son fils ?

La jeune maman a fait un retour remarqué sur le tapis rouge ! Jeudi 26 août 2021, Shy'm a pris part à la cérémonie d'ouverture du Festival Séries Mania à Lille. Une apparition qui n'est pas passée inaperçue puisque la chanteuse et comédienne a ainsi signé son retour de congé maternité. L'occasion pour la star de dévoiler un nouveau tatouage...

Tout sourire dans sa combinaison décolletée façon tailleur pantalon, accessoirisée d'une ceinture bijoux et d'un sac à main Chanel, Shy'm a volontiers pris la pose devant les photographes, non loin de Linda Hardy, Bruno Solo, Olivier Marchal ou encore Blandine Bellavoir. Difficile alors de ne pas remarquer la nouvelle fine inscription qui orne son cou ! L'interprète de 35 ans a en effet laissé voir son nouveau tatouage : il semble s'agir du mot "Tahoma", accompagné d'une date peu lisible. S'agirait-il du prénom de son petit garçon jusqu'alors inconnu, et de sa date de naissance, à savoir le 22 janvier 2021 ?

Tamara Marthe - de son vrai nom - n'en est pas à son premier tatouage. Loin de là ! Sur les bras, les doigts, les jambes, dans le dos... Au fil des ans, différents dessins et messages se sont ajoutés un peu partout sur son corps les uns après les autres.